Чебоксары, 24 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников исправительной колонии. Их подозревают в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

Фигурантами уголовного дела стали двое сотрудников центра трудовой адаптации осуждённых чебоксарской колонии № 1. Они также отвечали за организацию производства и качество швейных изделий, выпускаемых в исправительном учреждении.

По данным следствия, в марте — сентябре 2021 года подозреваемые принуждали одного из заключённых оплачивать транспортные расходы при возврате швейной продукции, забракованной заказчиком. Правоохранители считают, что осуждённого грозили отправить в штрафной изолятор.

«Через своих знакомых и родственников он перечислил подозреваемым 27 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Данный факт выявлен в результате оперативного взаимодействия с УФСБ по Чувашии.

Следственное управление завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего заместитель начальника одной из исправительных колоний. Следствие установило, что он потребовал от подчинённых передать ему часть премии.

Читайте также:Экс-сотрудника колонии в Чувашии обвинили в присвоении премий