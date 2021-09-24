Москва, 24 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Приднестровье в 2022 году продолжит получать газ из России. Как сообщил 24 сентября глава республики Вадим Красносельский, поставки российского голубого топлива в Приднестровье сохранятся.

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«Ценовую составляющую мы не обсуждали в Москве, — добавил в интервью РИА Новости Красносельский. — Это, я думаю, вопрос дальнейших переговоров».

Глава ПМР отметил, что Тирасполь «не отказывается от своего долга» за российский газ и «готов оплатить то, что потребили». При этом он подчеркнул, что процесс долговых обязательств довольно длительный.

«Главное, что есть согласие это сделать, — заявил Красносельский. — Это наша позиция, это понятно и честно. Мы готовы оплатить любую сумму, что в наших силах».

Как сообщало ИА REGNUM, ноябре 2020 года избранный президент Молдавии Майя Санду отказалась признавать долг перед российским «Газпромом» за поставленный в Приднестровье газ. Она назвала задолженность Приднестровья в $7,5 млрд большой проблемой для Молдавии, которую кто-то должен будет решать.