Ярославль, 24 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Ярославской области на карантин по ОРВИ закрыли Пошехонскую школу-интернат. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу департамента образования Ярославской области.

Vk.com/ Пошехонская школа-интернат Пошехонская школа-интернат

В учебном заведении болеют 10 учащихся из 47. Всего в Ярославской области по данным на 24 сентября закрыто на карантин 78 классов в 42 школе и 50 групп в 37 детских садах. Всего болеет 527 школьников и 447 воспитанников детсадов.

Неделей ранее, согласно сообщению все того же департамента образования, в регионе от ОРВИ лечились 813 школьников и 391 ребенок младше 7 лет. Напомним, 24 сентября губернатор Дмитрий Миронов сообщили о превышении эпидпорога заболеваемости у школьников.