Уфа, 24 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Водитель микроавтобуса погиб в результате ДТП с грузовиком Scania в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что 24 сентября на 1334 км автодороги «М-5 Урал» столкнулись микроавтобуса Peugeot и грузовик Scania.

Отмечается, что в результате этого ДТП водитель микроавтобуса получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии легковой автомобиль сбил насмерть женщину.