Челябинск, , 14:37 — REGNUM В Челябинской области первые три участника регионального списка «Единой России» отказались получать мандаты депутатов Госдумы. Об этом сообщили журналистам в «ЕР».

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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Среди них глава областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, а также спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко. Они останутся в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от госдумского мандата отказался губернатор Алексей Текслер. Напомним, выборы проводились 17−19 сентября.