Рязань, 24 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Рязанской области 24 сентября подтверждён 131 новый случай заражения коронавируса, что на три больше, чем выявлено сутками ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Зарегистрировано пять летальных исходов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,30%. Всего в Рязанской области выявлено 41 515 носителей инфекции. Справились с заражением 37 984 человека, в том числе, 107 выписаны за минувшие сутки. В лечебных учреждениях находится 551 пациент с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1 074 пациентов.