Москва, 24 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. На 1 июля 2021 года в России насчитывалось 16,5 млн легковых машин иностранных марок, импортированных в страну. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Автомобили

Отмечается, что доля таких транспортных средств составляет 36,5% от всего объёма, зарегистрированных в России автомобилей.

При этом в трех российских округах (Урал, Поволжье и Юг России) из всех импортных автомобилей больше всего числится моделей Daewoo Nexia. В Северо-Западном и Центральном ФО больше всего оказалось моделей Volkswagen Passat, а на Дальнем Востоке и в Сибири — Toyota Corolla, на Северном Кавказе — Mercedes-Benz E-Class.

Напомним, на начало текущего года в России числилось 43,69 млн легковых автомобилей иностранных марок — это 60% от всего объёма автомобилей, зарегистрированных в стране.

Читайте также: В России вырос спрос на подержанные иномарки