Казань, 24 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Татарии продолжается вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки привились около 3 тыс. жителей. Об этом 24 сентября сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация

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Всего на сегодняшний день вакцинированы 1 млн 71 тыс. 796 человек, в том числе за сутки — 2853. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 933 654 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала пандемии зарегистрировали 26 698 случаев инфицирования коронавирусом.

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