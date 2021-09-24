Нижний Новгород, 24 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 24 сентября выявили 511 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 502 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 166 408 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 413 человек, всего выздоровели с начала пандемии 152 958 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6434 человек. Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 7016 человек.

По состоянию на 24 сентября в регионе проведено 3 622 913 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 10 147 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 306,0.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,08. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 24 сентября остаются свободными 16% коек в ковид-центрах.