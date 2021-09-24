Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения медсестре, привязывавшей сироту колготками к стулу и кровати в «целях безопасности». Хотя следствие требовало поместить ее под стражу, ей всего лишь запретили гулять в вечерние часы, выезжать из города и общаться с коллегами. Об этом 24 сентября проинформировали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

24 сентября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 60-летней Елены Соловьевой. Женщина с предъявленным ей обвинением не согласилась.

«Суд следствию в аресте отказал, избрав запрет определенных действий по 23 ноября», — рассказали в ОПС.

Кроме того, суд уставил запрет на определенные действия, например, женщине нельзя покидать свою квартиру с 20:00 до 08:00 мск, выезжать за пределы Санкт-Петербурга, каким-либо образом общаться с коллегами и сотрудниками ПНИ, где содержится ребенок, посещать работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в туберкулезном отделении детской инфекционной больницы №3 с 3 по 10 сентября систематически привязывали колготками к кровати трехлетнего сироту, находящегося на попечении одного из детских домов, а также к детскому стулу для кормления. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по п. «а, д» ч. 2 ст.127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести полное и объективное расследование по уголовному делу, дав правовую оценку действиям не только медиков, но и руководства детского дома, органов опеки, и завершить следствие в кратчайшие сроки. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СКР.