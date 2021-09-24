Москва, 24 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Почти каждый пятый житель России (19% сталкивался с термином «прокрастинация» — откладывание дел и проблем на потом (19%). 17% считают, что прокрастинация — это лень, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Цитата из аф «Пинг-понг». реж. Юаса Масааки. 2014. Япония Убежать от проблем

Те, кому свойственно такое поведение, чаще всего откладывают до лучших времен решение мелких жизненных (32%) и бытовых вопросов (24%). Приходилось откладывать, проблемы с учебой 21%, решение рабочих вопросов — 16%.

Чаще всего дела, отложенные на потом, респонденты характеризуют как наименее важные (34%) или результат которых неочевиден (30%). Редко сталкивались с последствиями, откладывая незначительные дела, 34% опрошенных.

Опрос проведен 17 августа-20 сентября 2021 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет в 359 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (64%) при возникновении проблем решают их сами и не обращаются ни к кому за советом.

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