Москва, 24 сентября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. За последнее десятилетие потребление газа в мире выросло на 20%, и эта тенденция продолжится и в будущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогнозы агентства «Блумберг» о том, что мировые цены на газ могут вырасти в четыре раза.

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«Для России эти тенденции представляются, безусловно, выгодными, — сказал Каленов. — Наша страна как производитель газа обладает очень серьезным потенциалом как за счет действующих, так и за счет еще только подтвержденных запасов, в том числе на территории Арктики. На данный момент Россия владеет почти 25% всех мировых запасов голубого топлива. За последнее десятилетие потребление газа в мире возросло на 20%, и, судя по всему, в ближайшее время тенденции роста продолжаться. Например, природный газ выступает одним из основных ресурсов для получения водорода».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Каленов оценил правдоподобность прогнозов экспертов, предсказавших, что газ может вырасти в цене в четыре раза.