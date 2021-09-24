Москва, 24 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Прогнозы агентства «Блумберг» о том, что мировые цены на газ могут вырасти в четыре раза, выглядят вполне обоснованными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Прогноз относительно роста цен на газ выглядит вполне обоснованным с учетом тех фактов, что газовые хранилища в Европе в значительной степени опустели, а впереди зима и отопительный сезон, — сказал Каленов. — Кроме того, спрос на газ с точки зрения долгосрочной перспективы повышают заявления мирового сообщества о подорожании солнечной энергии и замедлении темпов формирования «зеленой» энергетики в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, европейские компании-производители минеральных удобрений останавливают заводы из-за беспрецедентно высоких цен на газ.