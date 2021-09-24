Нью-Йорк, США, , 14:35 — REGNUM Последнее десятилетие было очень болезненным для Греции, но у ее жителей есть все основания для оптимизма на следующее десятилетие. Об этом заявил премьер-министр страны Кирьякос Мицотакис на мероприятии, организованном Греческой инициативой в Нью-Йорке 23 сентября. Об этом сообщает AMNA.

Греция Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«В этом году мы отмечаем 200 лет с начала нашей войны за независимость, а это всегда возможность поразмыслить над нашей довольно сложной, но интригующей историей и оценить, насколько мы продвинулись в целом, отметить тот факт, что мы всегда были на правильной стороне истории, когда нужно было принимать важные решения; признать, что наша история полна циклов триумфов и катастроф, но каким-то образом мы всегда находили в себе силы преодолевать трудности. И мы сделали это, потому что нам удалось объединиться в трудные времена для преодоления глубоких кризисов. Мы сделали это, потому что нам всегда удавалось иметь нужных союзников, когда требовалась иностранная помощь. И мы сделали это, потому что нашли в себе внутренний стимул преодолевать трудности, которые позволяют нам сегодня с искренним оптимизмом смотреть в будущее страны», — подчеркнул он.

Мицотакис отметил, что находится у власти уже 26 месяцев, из них 19 были периодами интенсивного антикризисного управления. Как и всем правительствам в мире, греческим властям приходилось бороться с коронавирусом.

«Мы справились с работой лучше, чем многие ожидали от нас. Мы доверяли науке, мы доверяли нашим ученым, мы быстро принимали решения. Мы передали наше послание очень, очень ясно», — заявил Мицотакис, подчеркнув, что в борьбе с пандемией Греция добилась большего успеха, чем многие другие европейские страны с гораздо более развитыми системами здравоохранения.