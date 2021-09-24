* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 14:30 — REGNUM В настоящее время Россия, как и большая часть стран мира, предпочитает внимательным образом наблюдать за действиями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и тем, как оно выполняет свои обязательства. Об этом 24 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Как и подавляющее большинство стран мира, мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, как будут обеспечиваться ранее данные обещания. Мы очень внимательно за всем этим наблюдаем», — сказал он в ответ на вопрос о том, планирует ли Москва пригласить к себе делегацию новых афганских властей.

При этом ранее заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид заявил, что новые власти страны рассчитывают развивать отношения с Россией на высоком уровне и также посетить Москву с визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киргизская делегация во главе с заместителем председателя совета безопасности Таалатбеком Масадыковым доставила в столицу Афганистана гуманитарную помощь.