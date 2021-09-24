Москва, 24 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Ассистентом главного тренера сборной России по хоккею назначен наставник рижского «Динамо» Сергей Зубов. Об этом 24 сентября сообщил журналистам президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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«Зубов будет помогать Знарку», — сказал Третьяк.

Кроме Зубова, ассистентом главного тренера также станет Алексей Жамнов. Валерий Брагин, ранее возглавлявший команду, назначен консультантом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главным тренером сборной России по хоккею вновь стал Олег Знарок, который уже занимал этот пост с 2014 по 2018 год.