Подгорица, 24 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Министр экономического развития Черногории Яков Милатович сообщил 24 сентября в своем аккаунте в сети Twitter, что экономический рост во втором квартале этого года в Черногории составил впечатляющие 19% ВВП.

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«Это говорит в пользу сильного экономического восстановления, которое Черногория демонстрирует в этом году. Это также пятый лучший результат в Европе! Действия, а не слова», — сказал Милатович.

Monstat также сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Черногории увеличился на 19% во втором квартале.

По предварительным результатам, ВВП во втором квартале составил 1,13 миллиарда евро, тогда как за аналогичный период прошлого года он составлял 900,8 миллиона евро.

Средний экономический рост в странах Европейского союза (ЕС) составил 14,2 процента.