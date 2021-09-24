В Мастерской управления «Сенеж» открылась «Школа тренеров и модераторов»
Солнечногорск, Московская область, 24 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В пятницу, 24 сентября, начались занятия слушателей по треку «Модераторы» в «Школе тренеров и модераторов» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». К учебе приступили 40 человек — это молодые активные ребята, которые прошли отбор в рамках Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» с июля по август текущего года. В рамках первого модуля программы они познакомятся с принципами и правилами модерации мероприятий. Слушатели узнают об особенностях работы со взрослой аудиторией, научатся базовым инструментам модерации, научатся проектировать различные форматы групповой работы онлайн и офлайн, грамотно задавать вопросы, управлять групповой динамикой, работать с различными участниками. Слушателями трека «Тренеры», как и в прошлом году, будут 20 победителей и финалистов конкурса «Лидеры России». Они приступят к первым занятиям 8 октября текущего года, тема первого образовательного модуля для тренеров «Основы обучения взрослых: принципы и основы».
Образовательная программа «Школа тренеров и модераторов"реализуется второй год Мастерской управления совместно с Клубом «Эльбрус», который объединяет победителей флагманского проекта платформы — конкурса «Лидеры России». Первыми выпускниками школы стали 50 человек.
Выпускники трека «Модераторы» прошлого года, добавила она, принимают активное участие в программах Мастерской управления «Сенеж», а также в мероприятиях форумной кампании Росмолодежи, том числе форуме «Алтай. Территория развития», молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», международном молодежном форуме «Евразия Global». Сегодня выпускники 2020 года активно привлекаются к проведению очных мероприятий Всероссийского конкурса для студентов «Твой ход» платформы «Россия — страна возможностей».
Участники программы Мастерской управления «Сенеж» в ходе обучения узнают о правилах работы с аудиторией, их научат слышать и слушать собравшихся и обучат навыкам самопрезентации и эффективного общения. Слушателям расскажут, как измерять — оценивать, эффективность применения тренерских навыков, как следить за тем, как меняется динамика в группах — коллективе, семье или группа в университете.
Уникальностью программы в 2021 году является новый трек для тренеров «Управленческий минимум», который позволит выпускникам работать в сфере подготовки руководителей разного уровня. Также в рамках программы будут работать «Мастерская публичных выступлений» и «Мастерская модерации панельных дискуссий».
Занятия в «Школе тренеров и модераторов» продлятся до декабря 2021 года и будут состоять из четырех теоретических и практических модулей. В начале декабря состоится фестиваль «Сенеж-фест», где слушатели представят свои первые авторские разработки и покажут, как можно применять на практике при проведении мероприятий полученные в рамках обучения навыки. По итогам обучения в «Школе тренеров и модераторов» выпускники запишут два краткосрочных курса из 10−15 видеоуроков по темам «Модерация в повседневной жизни» и «Инструменты тренера для повседневной жизни», которые будут размещены в открытом доступе на платформе «Россия — страна возможностей».