Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Рост экономики должен ориентироваться на устойчивые инвестиции и на инновации, заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис на мероприятии в Нью-Йорке, организованном Греческой инициативой 23 сентября. Об этом сообщает AMNA.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция

«Мы рады пересмотреть наши прогнозы роста на 2021 год с 3,6% до 5,9%. Я действительно ожидаю, что этот рост будет еще выше, но мы предпочитаем быть консервативными. Мы занимаем по рекордно низким процентным ставкам», — сказал премьер-министр страны.

Он добавил, что и в Греции, и за ее пределами сейчас много говорится по поводу инвестиций в эту страну.

«Я никогда не видел такого большого интереса к долгосрочным инвестициям в Грецию. Какой бы актив ни был выставлен на продажу, будь то частный или государственный, он получает оценки, которые намного превышают наш самый оптимистичный прогноз. Я думаю, что это вотум доверия правительству, но в основном вотум доверия греческой экономике и греческому народу. Теперь причина, по которой люди инвестируют в Грецию, связана не только с правительством. Мы обеспечиваем основу, мы рассматриваем себя в качестве катализаторов, которые позволяют творческой энергии греков выражать себя так же, как это было в США, в Австралии, и этот взрыв творчества, который мы наблюдаем сегодня в Греции, особенно обнадеживает», — говорит Мицотакис.

По его словам, люди приезжают в Грецию за стабильной политической обстановкой, за низкими налогами, за красотой природы, когда они инвестируют в туризм, за обилием солнца и ветра, когда они инвестируют в возобновляемые источники энергии, но главное — они приезжают в Грецию в первую очередь ради людей.

«И у нас в Греции есть выдающиеся люди, молодое поколение, которое чрезвычайно хорошо образовано, и диаспора, которая впервые заинтересована в возвращении в Грецию», — сообщил он.

Он отметил, что время, когда талантливые молодые греки покидали Грецию, потому что там не было хорошей работы, уходит, и люди, покинувшие Грецию за последнее десятилетие, стремятся вернуться туда, зарабатывать на жизнь там, создать семью там и связать свое профессиональное будущее с будущим страны. «И это так обнадеживает лично меня, и, честно говоря, придает нам энергии и мужества, чтобы продолжать идти по этому пути», — говорит Мицотакис.

Он выразил мнение, что Греция сегодня намного сильнее, чем была за последнее десятилетие, в том числе сильнее экономически, и ее голос в Европе слышат. «В течение последнего десятилетия мы всегда просили европейцев о поддержке пакетов финансовой помощи, и всегда были обязаны следовать их рекомендациям по реформированию. Впервые у нас есть свой собственный план на будущее страны. Это называется Греция 2.0. Мы представили его в Европейскую комиссию. Он был одобрен с честью. Это был план, который был составлен греками для греков, и я очень рад, что мы уже получаем первые европейские средства для его реализации», — поделился премьер-министр страны.