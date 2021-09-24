Мурманск, 24 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся 15 012 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Rosminzdrav.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

За последние сутки число больных пополнили 145 человек, 52 из них — жители областной столицы, 24 — Мончегорска, 16 — Оленегорска.

По данным штаба, за сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2034 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 21 379 носителей коронавируса, скончались 828 человек.