Богота, 24 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Президент Чили Себастьян Пиньера 24 сентября прибудет в Колумбию с официальным визитом в рамках своего турне по Южной Америке. Об этом пишет Prensa Latina.

Prensa.presidencia.cl Себастьян Пиньера

Согласно повестке дня, президент Колумбии Иван Дуке примет своего чилийского коллегу в Картахене, где также состоится ряд встреч.

Два лидера отправятся в город Турбако, расположенный недалеко от Картахены, где они оценят несколько продуктивных проектов, ставших результатом мирного соглашения, подписанного в ноябре 2016 года между правительством президента Хуана Мануэля Сантоса и Революционными вооруженными силами Колумбии — Армией народа (FARC).

Чили, наряду с Венесуэлой, была сопровождающей страной на мирных переговорах, проходивших в кубинской Гаване.

Визит Пиньеры, включающий и другие мероприятия, продлится до 26 сентября, после чего он посетит Уругвай и Парагвай. Цель поездки, по словам чилийской стороны, заключается в возобновлении внешних отношений и «укреплении связей в рамках государственной политики».