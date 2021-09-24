Москва, 24 сентября 2021, 14:24 — REGNUM Роскомнадзор пригрозил блокировкой сайту КПРФ за призывы на несогласованные массовые акции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в партии.
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Регулятор обратил внимание на то, что в анонсе содержится информация с призывами к участию в «массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».
Теперь коммунисты анонсируют не сход, а встречу с депутатами от КПРФ по итогам выборов в Госдуму.
По итогам выборов КПРФ получила 57 депутатских мандатов.
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