Сеул, 24 сентября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Финансовый рынок Южной Кореи продолжает оставаться стабильным, однако существуют опасения по поводу нарастания финансового дисбаланса из-за роста цен на жильё, частных и корпоративных долгов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Банка Кореи о финансовой ситуации в стране.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

В документе ЦБ, опубликованном 23 сентября, отмечается, что темпы кредитования населения набирают обороты, поскольку небанковские финансовые компании увеличивают объёмы выдачи кредитов.

Отмечается, что во втором квартале 2021 года остаток непогашенных кредитов южнокорейских домашних хозяйств достиг отметки в $1,5 трлн.

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Эксперты отмечают, что рост задолженности продолжается, поскольку всё больше людей берут ссуды на покупку домов из-за роста цен на жильё. Спрос на необеспеченные кредиты также остаётся высоким на фоне бума инвестиций в акции.