Вашингтон, 24 сентября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Американская компания по производству фильмов Neon представила трейлер киноленты о принцессе Диане. Ролик доступен на YouTube-канале студии с 24 сентября.

Скриншот с YouTube Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

Биографический фильм называется «Спенсер: Тайна принцессы Дианы». В основу сюжета легли события 1991 года, когда принцесса Диана вместе с семьёй занималась подготовкой к празднованию Рождества на фоне слухов о разводе с принцем Чарльзом.

Добавим, что фильм «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» выйдет 5 ноября 2021 года. Главную роль в киноленте исполнила актриса Кристен Стюарт.