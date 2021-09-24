Саратов, 24 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с выявленными случаями заражений коронавирусной инфекцией и ОРВИ полностью закрыты 24 школы, почти 3,9 тыс. учащихся в них переведены на дистанционный формат обучения. Об этом 24 сентября сообщает региональное минобразования.

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Среди дошкольных учреждений полностью закрыты шесть детских садов, две профорганизации Балаковского и Озинского районов. Также на дистанционный формат обучения переведены 113 групп в восьми вузах региона.

Частично закрыты из-за ОРВИ и коронавируса 237 классов в 95 школах, 43 группы в 31 детском саду, 14 групп в семи профорганизациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области из числа новых заболевших коронавирусом пневмония диагностирована у 142 пациентов, с признаками ОРВИ — 141 человек, у шестерых — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 24 сентября зарегистрировано 86 967 заражений. Выздоровел с начала наблюдения 79 441 человек.

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