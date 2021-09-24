Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. За последние сутки в 13 городских и три федеральных стационара Петербурга доставлено 348 пациентов с COVID-19 и пневмонией, это на семь человек меньше, чем сутками ранее, сообщили 24 сентября в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница в Петербурге

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Тем не менее, общее число таких больных в стационарах возросло до 4522 человек, что на 49 человек больше, чем в предыдущие сутки. Выписаны за минувшие сутки из больниц 296 человек (317 было выписано сутками ранее). Свободны 27,39% коронавирусных коек.

В отделениях реанимации коронавирусных больниц находится 377 человек, это на 14 пациентов больше показателя предыдущих суток. К аппаратам ИВЛ подключено 178 пациентов (160 было днем ранее).

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 21 306 пациентов, это на 394 человека больше, чем в предыдущий день.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 0,95 единицы, что ниже норматива, установленного Роспотребнадзором и составляющего 1 единицу.

Напомним, за последние сутки в Петербурге существенно возросла суточная смертность от COVID-19, став самой высокой в стране.