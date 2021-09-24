Москва, 24 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Бывший руководитель управления ГИБДД по Саратовской области Павел Рогов скончался в Москве в возрасте 60 лет, сообщает 24 сентября «Взгляд-инфо».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным агентства, причиной смерти могло стать заболевание коронавирусной инфекцией.

Рогов — уроженец Саратовской области. Он руководил региональной автоинспекцией с 2006 по 2018 год. 6 сентября экс-глава управления отметил 60-летний юбилей.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве скончались от коронавирусной инфекции 56 человек.