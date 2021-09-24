Москва, 24 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок. Об этом 24 сентября сообщил журналистам президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Frankie Fouganthin Олег Знарок

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ. Мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель», — сказал Третьяк.

Контракт ФХР с 58-летним специалистом рассчитан на один год. Таким образом, Знарок будет возглавлять команду на Олимпийских играх и чемпионате мире.

Работавший ранее главным тренером сборной России Валерий Брагин будет консультантом Знарка.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото Олимпийских игр — 2018 и чемпионата мира — 2014, а также серебряную (2015) и две бронзовые медали (2016, 2017) мировых первенств.