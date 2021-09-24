Уфа, 24 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Количество погибших в результате пожаров увеличилось в текущем году в Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

27.mchs.gov.ru Пожар

Сообщается, что в 2021 году в республике произошло 8588 пожаров. При этом число пожаров в городах снизилось на 9,4% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, несмотря на этом фиксируется увеличение пожаров в сельской местности (+2,8%).

Отмечается, что в текущем году во время пожаров были спасены 4321 человек, тогда как в 2020 году за удалось спасти 2094 человек.

«К сожалению, на 17% выросло число погибших от пожаров — это 179 человек в 2021 году по сравнению со 153 людьми в 2020 году. Что особенно прискорбно, более чем в два раза вырос показатель по числу детей, погибших при пожарах (пять — в 2020 году и 12 — в 2021 году)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате пожара пострадали женщина с ребенком.