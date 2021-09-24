Магнитогорск, Челябинская область, 24 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 29-летний гражданин попался на незаконном использовании своего паспорта при создании юридического лица. Об этом сообщает областное управление СКР.

Паспорт

По данным следствия, в мае этот гражданин предоставил свой документ для регистрации фирмы. Он знал, что не будет ею руководить, тем не менее в Едином госреестре юридических лиц его указали директором и единственным участником организации.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершённого преступления. Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько уральцев уже были осуждены за аналогичные деяния.