Москва, 24 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Украинские силовики попросили Россию вернуть им гражданина Узбекистана, нарушившего российско-украинскую границу во время неудачного оперативного эксперимента. Об этом 24 сентября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Victor Арест

«Низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий на приграничной территории Государственной пограничной службы и Государственной миграционной службы Украины, привели к провалу оперативного мероприятия и агента. В результате украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации российских пограничников, указанный мужчина принимал участие в поимке нелегально переправляющих людей через границу дельцов, однако «что-то пошло не так» и украинскому агенту для поддержания легенды пришлось нелегально перейти границу с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что гражданина Узбекистана, сотрудничающего с украинскими правоохранителями, задержали сотрудники ФСБ в Брянской области.