Киев, 24 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. На переговорах в Нью-Йорке председателя 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, главы МИД Мальдив Абдуллы Шахида с украинским лидером присутствуют флаги ООН, а также Мальдив. А вот места для флага Украины на этом мероприятии не нашлось. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Политик признался, что сначала подумал, что это монтаж и «издевательства злых оппонентов».

«Перепроверил. Нет. Всё правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы. Украинского флага, видимо, не нашлось», — написал Кузьмин в Telegram-канале под опубликованной с встречи фотографией.

Украинский политолог Дмитрий Спивак жёстко раскритиковал МИД Украины за такой глупый конфуз, подчеркнув, что советники Владимира Зеленского осознанно его подставляют, демонстрируя всему миру его некомпетентность, а также унижают и позорят Украину на высшем международном уровне. Эксперт предположил, что украинские дипломаты либо не нашли в Нью-Йорке лишнего флага Украины для такой знаковой встречи, либо просто спутали флаги.

Отметим, что, в частности, на встрече украинского лидера с генсекретарём ООН Антониу Гутеррешем флаг Украины за спиной установлен.