Нальчик, 24 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки скончались от COVID-19 шесть человек. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 575. По этому показателю Карачаево-Черкесия находится на шестом месте в Северо-Кавказском федеральном округе. Меньше, чем в этой республике умерших только в Ингушетии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедший день в регионе был подтвержден коронавирус еще у 49 человек. Выписаны в связи с выздоровлением 28 пациентов. Общее количество носителей инфекции за все время пандемии достигло в Карачаево-Черкесии 25 147 человек. Из них удалось справиться с болезнью 22 420 пациентам.

В настоящее время в ковидных госпиталях находятся на лечении 689 человек. Остальные 1463 «активных» больных проходят лечение амбулаторно.