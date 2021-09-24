Кальяри, Италия, 24 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Демонстранты, собравшиеся у здания суда в Сардинии, ожидают решения о судьбе лидера Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, который был арестован накануне в итальянском регионе. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на фотоснимки, опубликованные региональной итальянской газетой La Unione Sarda.

President.cat Карлес Пучдемон

Отмечается, что на фотографиях около 20 человек несут плакаты и каталонские флаги, требуя освобождения Пучдемона, в отношении которого Верховный суд Испании выдал международный ордер на обыск и арест.

Отмечается, что Пучдемон провёл ночь в тюрьме, решение по его дальнейшей судьбе примет местный суд.