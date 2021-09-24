Нарьян-Мар, 24 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Врачей Ненецкого автономного округа освободят от дежурств на пунктах эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара, причале и сельских населенных пунктах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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«Сегодня на постах эпидконтроля мы выявляем больных коронавирусом, то есть посты показывают свою эффективность. Но там дежурят врачи, которые нужны в поликлиниках, в больнице», — отметил глава региона.

При этом контроль на постах продолжится — прибывающие в регион, как и прежде, будут получать уведомлении о необходимости соблюдения двухнедельной самоизоляции и возможности пройти ПЦР-тестирование в медицинских организациях региона.

За последние сутки в НАО выявили 13 случаев COVID-19, на лечении находятся 156 человек, 40 из них госпитализированы.