Варшава, 24 сентября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Министр энергетики Греции Костас Скрекас принял участие в Бизнес-форуме и встрече министров «Партнерство для трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата» (P-TECC), которые состоялись в Варшаве 22−23 сентября. Об этом сообщает AMNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

На полях форума Скрекас встретился с министром энергетики США Дженнифер Гранхолм. Она высоко оценила усилия Греции по облегчению поставок природного газа в Юго-Восточную Европу.

Форум был организован министерством энергетики США, министерством климата и окружающей среды Польши и Глобальным энергетическим центром Атлантического совета.