Екатеринбург, , 14:24 — REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил новому составу Законодательного собрания Свердловской области создать депутатскую группу, решающую проблемы города. Об этом мэр сообщил в Instagram.

Алексей Орлов Екатеринбург.рф

Орлов считает, что парламентариям стоит организовать депутатскую группу «Екатеринбург». «Наши народные избранники будут действовать как одна команда, главная задача которой — повышение уровня и качества жизни каждого горожанина», — считает глава города.

Благодаря лоббистской группе вопросы смогут решаться быстрее и эффективнее, полагает мэр. Одна из вопросов, требующих разрешения — поправки, меняющие принципы работы квартальных инспекторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе подвели итоги выборов в Заксобрание.

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