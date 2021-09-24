Екатеринбург, 24 сентября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил новому составу Законодательного собрания Свердловской области создать депутатскую группу, решающую проблемы города. Об этом мэр сообщил в Instagram.

Екатеринбург.рф Алексей Орлов

Орлов считает, что парламентариям стоит организовать депутатскую группу «Екатеринбург». «Наши народные избранники будут действовать как одна команда, главная задача которой — повышение уровня и качества жизни каждого горожанина», — считает глава города.

Благодаря лоббистской группе вопросы смогут решаться быстрее и эффективнее, полагает мэр. Одна из вопросов, требующих разрешения — поправки, меняющие принципы работы квартальных инспекторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе подвели итоги выборов в Заксобрание.