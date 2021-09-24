Оренбург, 24 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Оренбурге на территории гимназии задержан вооруженный мужчина. Такую информацию публикуют соцсети и мессенджеры с видеокадрами задержания. Между тем, правоохранители опровергли информацию о том, что у мужчины был пистолет

Пьянство за рулём

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, сведения о вооруженном мужчине у гимназии № 6 являются фейком.

По данным полиции, экипаж ДПС во время несения службы попытался остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требование и увеличил скорость машины. Началось преследование нарушителя. Водитель попытался скрыться во дворах, но попал в тупик. Тогда мужчина бросил автомобиль и пытался убежать. Задержать его удалось на территории образовательного учреждения.

«Оружия и запрещенных веществ при нем не обнаружено», — подчеркнули в УМВД, добавив, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.