Джакарта, 24 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила обеспокоенность мира по поводу отсутствия доступа к вакцине против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

Глава МИД Индонезии заявила, что из более чем 6 млрд доз, которые были введены во всем мире, 80% из них были применены в странах с высоким уровнем доходов.

Ретно Марсуди отметила, что пандемия будет преодолена только в том случае, если мы сможем сократить разрыв в доступе к вакцинам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что государству удалось обеспечить жителей в вакцине от COVID-19.