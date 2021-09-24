Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Тесные отношения Греции и Египта обсуждались во время встречи греческого министра иностранных дел Никоса Дендиаса с его египетским коллегой Самехом Шукри в кулуарах 76-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает AMNA 24 сентября.

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За этой дискуссией последовала трехсторонняя встреча представителей Греции, Кипра и Египта с участием министра иностранных дел Кипра Никоса Христодулидеса. Состоялся обмен мнениями о действиях Турции, а также о последних событиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке, при этом министр иностранных дел Египта выразил благодарность за поддержку, оказанную Грецией и Кипром.

Ключевым вопросом на повестке дня были отношения с Турцией, при этом министерство иностранных дел Греции ссылалось на «недавнюю преступную деятельность Турции»; со своей стороны, египетский министр указал на второй раунд контактов между министрами иностранных дел Египта и Турции и проанализировал причины, по которым нет перспективы нормализации отношений между двумя странами. Как он подчеркнул, ключевым условием нормализации отношений является прекращение агрессивного поведения Турции в отношении Греции и Кипра.

В ходе встречи министров Кипра, Греции и Египта также было упомянуто о следующих шагах, которые необходимо предпринять в рамках трехстороннего сотрудничества, о необходимости создания постоянного секретариата, который будет отвечать за выполнение решений саммитов. В этом контексте было отмечено, что следующий трехсторонний саммит, который состоится в Греции в октябре, станет девятой встречей с 2014 года, что свидетельствует о регулярных и тесных контактах на всех уровнях.