Токио, 24 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Японская компания Caterham Cars Group Limited (CCG) представила новый родстер Seven 170. Об этом сообщается на сайте компании.

Caterham Caterham Seven 170

Стоит отметить, что это первая модель, созданная CCG после перехода под крыло японской компании VT Holdings.

В движение спортивный автомобиль приводит трехцилиндровый 660-кубовый «движок», взятый от кей-кара Suzuki. Он был форсирован до 85 л. с. При этом крутящий момент у мотора вырос на 9 Нм, до 116 Нм. Силовой агрегат автомобиля сочетается с пятискоростной «механикой».

До «сотни» машина весом 440 кг разгоняется за 6,9 секунды. При этом максимальная скорость модели равна 170 км/ч.

Напомним, в 2011 году контрольный пакет акций фирмы CCG купила группа VT Holdings Co., Ltd., которая с 2009 года выступала официальным импортером Caterham в Японии.

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