Нью-Йорк, США, , 14:01 — REGNUM В ходе встреч с главами МИД Венесуэлы, Вьетнама, Мозамбика, Сирии, Ямайки, Эстонии и Венгрии в Нью-Йорке министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, который прибыл туда для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обсудил актуальные вопросы сотрудничества. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба белорусского МИД.

Владимир Макей Bundesministerium für Europa

Уточняется, что в ходе встречи со своим коллегой из Венесуэлы Феликсом Пласенсия глава МИД Белоруссии провел обсуждение вопросов организации визита в Минск «специального посланника президента Венесуэлы для проведения встреч с белорусскими партнерами и обсуждения всего спектра направлений двустороннего сотрудничества».

При этом стороны отметили совпадение позиций по всем проблемам международной повестки и договорились о тесной координации действий в рамках многосторонних усилий, которые направлены на защиту национальных интересов и суверенитета государств — членов ООН.

Также указывается, что в ходе встречи с главой Вьетнама Буй Тхань Шоном Макей указал на важность возобновления контактов на высшем и высоком уровнях, которые были прерваны из-за пандемии.

Помимо того, главы МИД двух стран обсудили перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества и в ом числе вопросы наращивания поставок белорусской грузовой автотехники и создания совместных предприятий.

Кроме того, во время встречи с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом белорусский министр иностранных дел провел мнениями о развитии внутриполитической ситуации в двух странах и обсудил международную повестку дня.

Отмечается, что также Макей провел встречи с главой МИД Мозамбика Вероникой Натаниэл Макаму Длову, министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки Каминой Джонсоном Смитом, главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс и министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции в отношении белорусского калийного сектора могут также привести к снижению урожайности в мире и глобальному росту цен на продовольствие.