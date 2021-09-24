Уфа, 24 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Потерявшегося подростка нашли в лесу Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

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Сообщается, что вечером 23 сентября спасатели Иглинского района получили информацию о том, что в деревне Улу-Карамалы пропал подросток 2006 года рождения.

«Со вчерашнего вечера шли активные поиски, которые не прекратились и в ночное время. Спасатели прочесывали каждый сантиметр в надежде поскорее найти мальчика, к счастью поисковые работы увенчались успехом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что подросток был найден в лесу около деревни Ташлы-Елга.

«Молодой человек вышел к сотрудникам службы на звук квадроцикла», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии нашли потерявшегося в лесу мужчину.