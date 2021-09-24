Вена, 24 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Власти Греции не хотят видеть Европу, окруженную «стенами и заборами», но в то же время считают необходимым обеспечить надлежащую защиту своих национальных границ. Об этом заявил греческий министр национальной обороны Никос Панайотопулос из Австрии, где он находился с двухдневным визитом. Об этом сообщает AMNA 24 сентября.

Стена

Панайотопулос вместе со своей австрийской коллегой Клаудией Таннер принял участие в специальном брифинге, посвященном управлению пограничным переходом в Айзенштадте.

«На мирных границах Австрии и Венгрии, — сказал Панайотопулос, — мы стали свидетелями отличной и очень эффективной демонстрации возможностей пограничного контроля австрийских вооруженных сил в сотрудничестве с австрийской полицией».

Говоря о двусторонних контактах со своим австрийским коллегой, Панайотопулос отметил, что они обменялись мнениями по вопросам безопасности в более широком регионе, обсуждая будущее Европы и двустороннее сотрудничество в области обороны между двумя странами.

«У нас также была возможность подписать Меморандум о взаимопонимании для лучшего и более широкого сотрудничества между нашими странами в области обороны, — сказал греческий министр. — Австрия и Греция — две страны, которые имеют очень дружественные и тесные отношения, поскольку мы разделяем одни и те же взгляды и ценности по вопросам безопасности и обороны и в целом по стабильности в нашем регионе и в других местах».