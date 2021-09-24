Нью-Дели, 24 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Компания Tata Motors представит в Индии новый внедорожник Punch 4 октября 2021 года. Об этом сообщает Cardekho.

Cardekho Tata Punch

Ожидается, что в продажу модель поступит до конца текущего года. Субкомпактный кроссовер Punch в Индии будет конкурировать с Maruti Suzuki S-Presso.

По данным автопроизводителя, новинка получит внедорожные характеристики и различные режимы тяги (песок, камень, грязь), контроль спуска и трогания с холма, а также увеличенный до 185 мм дорожный просвет.

Tata Punch базируется на платформе ALFA-ARC (Agile Light Flexible Advanced Architecture). В модельной линейке компании модель разместится ниже субкомпактного внедорожника Nexon.

Экстерьер новинки выделяется хищным дизайном оптики и огромной радиаторной решеткой.

По предварительной информации, внедорожник получит бензиновый мотор Revotron объёмом 1,2 л мощностью 85 л. с. и 113 Нм крутящего момента. Агрегатируется он с пятиступенчатой «механикой» и дополнительным блоком AMT.

Ранее Volkswagen представил в Индии новый кроссовер Taigun, который построен на «тележки» MQB-A0-IN.

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