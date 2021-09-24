Краснодар, 24 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Мобильные пункты вакцинации от гриппа открыты в Краснодаре, сообщили 24 сентября в пресс-службе администрации края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации от гриппа

«Вакцинироваться от гриппа могут все желающие, но есть определенные категории, кому данная прививка обязательна — работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, дети, пожилые люди старше 60 лет. Прививка от гриппа поможет избежать осложнений, особенно опасных на фоне пандемии коронавирусной инфекции», — сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Мобильные пункты вакцинации от гриппа работают на Театральной площади и в сквере им. Жукова с 9:00 до 17:00, в выходные прививку можно будет сделать в парке Солнечный остров и в Чистяковской роще до 18:00. Привиться могут как краснодарцы, так и гости города. По данным на 24 сентября прививки от гриппа в Краснодарском крае получили более 477 тысяч человек.