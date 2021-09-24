Сеул, 24 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Северная Корея воздерживается от серьёзных провокационных действий, которые заставили бы США отказаться от диалога. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе встречи с журналистами, состоявшейся 23 сентября в самолёте по пути в Южную Корею.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

Южнокорейский лидер призвал возобновить диалог с КНДР, акцентировав внимание на том, что в случае продолжения «диалогового вакуума» могут возникнуть «кризисные ситуации» различного типа, а мир и стабильность могут быть подорваны.

Комментируя ракетные пуски КНДР Мун Чжэ Ин отметил, что Северная Корея участвовала только в актах эскалации напряжённости «низкой интенсивности». Он отметил, что они недостаточно серьёзны, чтобы заставить США отказаться от диалога.

«Судя по всему, Пхеньян оставляет открытой дверь для диалога», — добавил президент Южной Кореи.