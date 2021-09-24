Оренбург, 24 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили еще 342 заражения коронавирусом, что на четыре превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 24 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе общее число зарегистрированных случаев заражений достигло 75 268. Вылечились 63 638 оренбуржцев.

По причине коронавирусной инфекции скончались 1847 человек. За последние сутки зафиксировано 12 летальных исходов.