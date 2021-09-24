Пекин, 24 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Партнерство в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) противоречит международными договоренностям о нераспространении ядерного оружия и потому власти Китая против него. Об этом 24 сентября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

China News Service Чжао Лицзянь

«Такие договоренности (как AUKUS) противоречат духу нераспространения ядерного оружия и соответствующим международным соглашениям», — сказал он.

Кроме этого, официальный представитель китайского МИД подчеркнул, что Великобритания, США и Австралия не должны осуществлять дестабилизацию международной ситуации.

Также он добавил, что AUKUS подрывает результаты деятельности членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая направлена на поддержание в названном регионе мира.

«Мы снова настаиваем, чтобы Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты прекратили руководствоваться идеологией времен холодной войны <…> и четко придерживались международных обязательств, касающихся нераспространения ядерного оружия», — заключил Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Вашингтоне заявили, что решение Пекина отказаться от строительства угольных электростанций за рубежом является существенным вкладом в усилия по борьбе с климатическим кризисом.