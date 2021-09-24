МИД КНР: партнерство AUKUS нарушает договоренности о ядерном оружии
Пекин, 24 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Партнерство в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) противоречит международными договоренностям о нераспространении ядерного оружия и потому власти Китая против него. Об этом 24 сентября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Такие договоренности (как AUKUS) противоречат духу нераспространения ядерного оружия и соответствующим международным соглашениям», — сказал он.
Кроме этого, официальный представитель китайского МИД подчеркнул, что Великобритания, США и Австралия не должны осуществлять дестабилизацию международной ситуации.
Также он добавил, что AUKUS подрывает результаты деятельности членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая направлена на поддержание в названном регионе мира.
«Мы снова настаиваем, чтобы Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты прекратили руководствоваться идеологией времен холодной войны <…> и четко придерживались международных обязательств, касающихся нераспространения ядерного оружия», — заключил Чжао Лицзянь.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Вашингтоне заявили, что решение Пекина отказаться от строительства угольных электростанций за рубежом является существенным вкладом в усилия по борьбе с климатическим кризисом.